Galatasaray'da Nicolo Zaniolo ile yollar ayrıldı. Devre arasında Roma'dan transfer edilen 24 yaşındaki İtalyan oyuncu, Premier Lig temsilcisi Aston Villa'yla anlaşma sağladı.

Satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanacak yıldız ismin transferinden sarı-kırmızılılar 38 milyon Euro civarında bir gelir elde edecek.

NICOLO ZANIOLO KİMDİR?

Nicolo Zaniolo, 2 Temmuz 1999 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi. Eski futbolcu Igor Zaniolo'nun oğlu olan İtalyan yıldız, futbola Genoa altyapısında başladı. Fiorentina, Entella ve Inter altyapılarında da forma giyen Zaniolo, 2018 yılında 6.75 milyon Euro karşılığında Inter'den Roma'ya transfer oldu. 2022 devre arasında ise Roma'dan Galatasaray'a 15 milyon Euro bonservis bedeliyle imza attı. Sarı-kırmızılılarla 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri ise 27 milyon Euro...