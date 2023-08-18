GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Anlaşma tamam! Nicolo Zaniolo Aston Villa'da
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Galatasaray'ın 24 yaşındaki İtalyan oyuncusu Nicolo Zaniolo'yu satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı. Transferin mali detaylarını A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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