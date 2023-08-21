GALATASARAY HABERİ - Yıldız isim sinyali verdi! Ziyech'in paylaşımına...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmadan sonra sarı-kırmızılıların yeni transferi Hakim Ziyech taraftarın arasında belirdi. Yıldız oyuncu, tribün içerisinden taraftara 3'lü çektirdi. Faslı yıldız bu anları sosyal medyada paylaştı. Ziyech'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflara adı sarı-kırmızılılarla anılan yıldız isimden sürpriz bir hareket geldi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.08.2023- 06:40