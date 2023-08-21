Galatasaray, mevcut kadrosunu güçlendirmek ve uluslararası arenada daha iddialı bir konuma gelmek için genç ve yetenekli oyuncuları takıma kazandırmayı sürdürüyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Fransız stoper! Yapılacak teklif..."
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Transfer sezonunu fırtına gibi geçiren Galatasaray durmak bilmiyor. Yeni arayışlara yönelen sarı-kırmızılılar, istediği oyuncuyu İngiltere'de buldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
YILDIZ İSİM GELİYOR
Takvim'in haberine göre; Türk futbol devi, gelecekte büyük başarılar vaat eden genç oyuncu Malang Sarr'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.
Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası gibi toplamda 50 maçlık yoğun bir fikstüre sahip olan sarı-kırmızılılar, savunma hattına güçlü bir takviye yapmayı amaçlıyor.