Şampiyon Galatasaray bir transfer bombası daha patlattı.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray Tete'yi böyle açıklayacak! Fenerbahçe'ye flaş gönderme
Galatasaray her konuda anlaşmaya vardığı Brezilyalı yıldız Tete'yi resmen duyurmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar, 23 yaşındaki futbolcunun transferini resmi hesaplarından açıklarken ezeli rakibi Fenerbahçe'ye de flaş bir göndermede bulunacak. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği ancak hukuki şartları gerekçe göstererek listesinden çıkardığı Tete'yi renklerine kattı.
Sarı-kırmızılı yönetim, oyuncuyla öncelikli olarak mali detaylarda anlaştı.