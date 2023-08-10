Nicolo Zaniolo Galatasaray'a veda mı ediyor? Transfer kararı...

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Nicolo Zaniolo hakkında flaş transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Avrupa'dan birçok talibi bulunan İtalyan futbolcu için en ciddi teklifi Rus kulübü Zenit yaptı. İşte o rakam ve transferin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 10.08.2023- 06:40