Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'ne bir adım daha atan Galatasaray'da çok sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Nicolo Zaniolo Galatasaray'a veda mı ediyor? Transfer kararı...
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Nicolo Zaniolo hakkında flaş transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Avrupa'dan birçok talibi bulunan İtalyan futbolcu için en ciddi teklifi Rus kulübü Zenit yaptı. İşte o rakam ve transferin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'ne bir adım daha atan Galatasaray'da çok sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı- kırmızılılarda uzun süredir konuşulan Nicolo Zaniolo'nun ayrılığı ilk kez bu kadar yaklaştı.
Önceki gece Zenit kulübü, Galatasaray'la resmi temas kurdu ve İtalyan yıldızla ilgili teklifini sundu.