Fred'in Fenerbahçe'ye, Paredes'in Roma'ya gitmesinin ardından Galatasaray, rotasını Bologna'nın Arjantinli orta sahası Dominguez'e çevirdi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe istiyordu Galatasaray alıyor! İşte yapılan teklif
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de transfer sezonu adeta alev aldı. Yaz transfer döneminde çalım üstüne çalım atılıyor. Bu kez sıra Galatasaray'a geldi. Cimbom, Fenerbahçe'nin istediği yıldıza talip oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 16.08.2023- 14:27
La Gazzetta Dello Sport'a göre; Fenerbahçe ve Fiorentina'nın da ilgilendiği Tangocu için Bologna'ya 15 milyon euro önerildi.
25 yaşındaki dinamonun henüz ikna olmadığı belirtildi.