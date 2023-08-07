Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana ile oynayacağı 3. eleme turu eşleşmesini kaybetmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipler gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu.
Buna göre; sarı kırmızılar; Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselemezse Avrupa Ligi play-off turunda Karabağ-Helsinki eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi play-off turunda da ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.