Son dakika haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi Ljubljan'ya mağlup olması halinde gideceği UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli dolu. İşte ayrıntılar...

Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana ile oynayacağı 3. eleme turu eşleşmesini kaybetmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipler gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu.

Buna göre; sarı kırmızılar; Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselemezse Avrupa Ligi play-off turunda Karabağ-Helsinki eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi play-off turunda da ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.