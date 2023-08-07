Galatasaray ile adı anılan Joao Felix, Atletico Madrid'in başına dert oldu.
GALATASARAY HABERLERİ - Adım adım Galatasaray'a! Joao Felix için beklenen haber geldi
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Transfer sezonunda adı birçok kez Galatasaray ile anılan Joao Felix'ten, sarı-kırmızılı ekibe müjdeli haber geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Felix, Atletico Madrid'le Kore ve Meksika'da devam eden sezon öncesi turunun üçüncü durağı olan San Francisco'ya ulaştı.
Halihazırda oynanan 3 hazırlık maçında henüz dakikası olmayan Portekizli oyuncu, Diego Simeone'nin planlarının bir parçası değil.