Galatasaray'da çalışmalar hız kesmeden sürüyor.
Galatasaray Kerem Demirbay transferinde sona geldi! Bonsevis bedeli...
Gelecek sezonda Süper Lig'de şampiyonluğa ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önemli başarılara sahip olmak isteyen Galatasaray, transferde önemli adımlar atıyor. Sarı-kırmızılı ekip uzun zamandır ilgilendiği Kerem Demirbay harekatında sona geldi. Kurmaylar, Bayer Leverkusen ile anlaşmaya vardı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Sarı-kırmızılılar, Avrupa'da ve ligde başarılı bir sezon geçirmenin hesaplarını yapıyor.
Cimbom, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris engelini aşmak istiyor.