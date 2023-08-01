Galatasaray Kerem Demirbay transferinde sona geldi! Bonsevis bedeli...

Gelecek sezonda Süper Lig'de şampiyonluğa ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önemli başarılara sahip olmak isteyen Galatasaray, transferde önemli adımlar atıyor. Sarı-kırmızılı ekip uzun zamandır ilgilendiği Kerem Demirbay harekatında sona geldi. Kurmaylar, Bayer Leverkusen ile anlaşmaya vardı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)

Ali Genç| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.08.2023- 19:32 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023- 19:34