Avrupa'daki temsilcilerimizden Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi elemelerindeki muhtemel rakibi belli oluyor. Sarı-kırmızılılar, 2. eleme turunda Olimpija Ljubljana'yı elemesi durumunda yoluna play-off'tan devam edecek.
Play-off turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.
Cimbom, kura çekimine Şampiyonlar Yolu'ndan seri başı olarak katıldı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana'yı elemesi halinde play-off'ta Klaksvik-Molde eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İlk maç 22-23 Ağustos'ta deplasmanda, rövanş maçı 29-30 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.