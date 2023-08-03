Son dakika transfer haberi: Galatasaray Kerem Demirbay'ı resmen açıkladı
Son dakika transfer haberi: Galatasaray uzun süredir gündeminde olan Kerem Demirbay'ı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, Kerem için 3.7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 03.08.2023- 09:56
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:
Profesyonel futbolcu Kerem Demirbay ve kulübü Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3.700.000 EURO transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 1.000.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir.