Ülkemizde ve dünyada transferin gözde isimlerinden biri olan yıldız isim Kerem Demirbay ile ilgili tüm detaylar merak konusu oldu. Futbolseverler detayları arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Kerem Demirbay kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...