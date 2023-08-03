SON DAKİKA TRANSFER: Galatasaray'da o isme Fransız ekibi talip oldu!

SON DAKİKA TRANSFER: Galatasaray'da o isme Fransız ekibi talip oldu!

Son dakika Galatasaray haberleri: Sarı-kırmızılılarda transfere dair sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Yönetimin özellikle kadroya kattığı isimlerin ardından ilk 11 şansı zora giren yıldız isme Fransız ekibi talip oldu. İşte o isim ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.08.2023- 10:49