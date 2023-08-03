Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda deplasmanda 2-2 biten ilk maçın rövanşında Rams Stadı'nda rakibini konuk etti.
SON DAKİKA TRANSFER: Galatasaray'da o isme Fransız ekibi talip oldu!
Son dakika Galatasaray haberleri: Sarı-kırmızılılarda transfere dair sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Yönetimin özellikle kadroya kattığı isimlerin ardından ilk 11 şansı zora giren yıldız isme Fransız ekibi talip oldu. İşte o isim ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda deplasmanda 2-2 biten ilk maçın rövanşında Rams Stadı'nda rakibini konuk etti.
Sarı-kırmızılılar rakibini 1-0 mağluıp ederek turu geçen taraf oldu.
Galatasaray'ın golünü Mertens kaydetti.