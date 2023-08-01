KEREM DEMİRBAY KİMDİR? | Kerem Demirbay kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Biyografisi ve kariyeri...

Ülkemizde ve dünyada transferin gözde isimlerinden biri olan yıldız isim Kerem Demirbay ile ilgili tüm detaylar merak konusu oldu. Futbolseverler detayları arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Kerem Demirbay kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Kerem Demirbay'ın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, yıldız futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Kerem Demirbay kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

KEREM DEMİRBAY KİMDİR?

Kerem Demirbay, 3 Temmuz 1993 yılında Herten Almanya'da dünyaya gelmiştir. 183 cm boyundadır. Merkez Orta Saha olarak görev yapmaktadır. 2 kez Almanya Milli Takım forması giymiştir. Bayer Leverkusen forması giymektedir. Futbola Schalke 04 altyapısında başlamıştır. Dortmund, Hamburg, Köln, Fortuna Düsseldort, Hoffenheim gibi ekiplerde oynamıştır. 394 maçta 66 gol 77 asist üretmiştir.