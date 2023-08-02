Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda deplasmanda 2-2 biten ilk maçın rövanşında Rams Stadı'nda rakibini Mertens'in enfes golüyle 1-0 devirdi ve tur atladı.
Sarı kırmızılı temsilcimiz 3. eleme turunda Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY LJUBLIANA MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray - Ljubljana eşleşmesinin ilk maçı 9 Ağustos Çarşamba, ikinci maçı ise 15 Ağustos Salı tarihinde oynanacak.
Aslan, Olimpija Ljubljana'yı saf dışı bırakması durumunda ise play-off turuna yükselecek.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU
Galatasaray'ın play-off'taki muhtemel rakipleri de belli oldu.
İşte sarı-kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri:
Antwerp (Belçika)
Slovan Bratislava (Slovakya) / Maccabi Haifa (İsrail)
Molde (Norveç) / Klaksvik (Faroe Adaları)
Rakow (Polonya) / Aris Limassol (Güney Kıbrıs)