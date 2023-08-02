İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play off turunda muhtemel rakipleri

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Litvanya temsilcisi Zalgiris'i eleyen Galatasaray adını üst tura yazdırdı ve Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'nın rakibi oldu. Sarı kırmızılıların 3. ön eleme turunda Ljubljana'yı da geçmesi halinde play-off turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu. İşte o takımlar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.08.2023- 00:17