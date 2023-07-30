GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Muslera'ya talip çıktı!

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da transfere dair sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda ilerleyen yaşı nedeniyle dikkat çeken Muslera için sürpriz bir takım devreye girdi. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 30.07.2023- 09:39