Galatasaray'ın deneyimli isimlerinden Fernando Muslera için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Muslera'ya talip çıktı!
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da transfere dair sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda ilerleyen yaşı nedeniyle dikkat çeken Muslera için sürpriz bir takım devreye girdi. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Sabah'ın Brezilya'da yayın yapan Correio do Povo gazetesinden aktardığı habere göre Gremio, Muslera için devreye girdi.
Kaleci Adriel ile yollarını ayıran Güney Amerika ekibinin, menajerler aracılığı ile Uruguaylı file bekçisiyle temasa geçtiği öne sürüldü.