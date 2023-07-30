İŞTE ICARDI'NİN İLK SÖZLERİ:
Çok mutluyum. Geçtiğimiz sezonun ardından tekrar Galatasaray forması giydiğim için çok mutluyum. Projenin içinde, bu grubun bir parçası olarak hissediyordum kendimi. Erden Bey ile konuştuğumuzda da bu geleceğin bir parçası olmak istediğimi hissediyordum.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:
Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero ve kulübü SAS Paris Saint Germain Football ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne, 4 sezona yayılmış taksitlerle, 10.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 6.000.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir.
Tüm Türkiye'ye ezberlettiği şarkıyı şimdi Avrupa'ya dinletme zamanı... 🫱😀🫲— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 30, 2023
Yuvana hoş geldin Mauro Icardi! 9️⃣#PartyMustGoOn 😎 pic.twitter.com/9zdd5ifNAt