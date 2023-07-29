Galatasaray uzun süredir Leandro Paredes'i renklerine katmak için uğraşıyordu.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın Leandro Paredes kararı! Anlaşma...
Son dakika Galatasaray transfer haberi... Transfer çalışmalarını son hızıyla devam ettiren Galatasaray, son günlerde Leandro Paredes transferine yoğunlaşmıştı. Yıldız oyuncu için uzun süredir girişimleri bulunan sarı-kırmızılı ekip son kararını verdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray uzun süredir Leandro Paredes'i renklerine katmak için uğraşıyordu.
Transferde Mauro Icardi'nin de devreye girdiği konuşuluyordu.
Ayrıca Fenerbahçe de Arjantinli orta sahayı isteyen kulüpler arasındaydı.