UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Litvanya ekibi Zalgiris ile kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.
Ev sahibi ekibin golünü 48. dakikada Mathias Oyewusi ve 90+2'de Donatas Kazlauskas kaydetti. G.Saray'ın golleri ise 75. dakikada Abdülkerim Bardakcı ve 78'de Halil Dervişoğlu'dan geldi.
Ayrıca ev sahibi ekipte 2. golü kaydeden Donatas Kazlauskas, golden sonra formasını çıkarttığı gerekçesiyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Cimbom bu skorla birlikte turu rövanş maçına bıraktı. İki takım arasındaki rövanş maçı 2 Ağustos Çarşamba günü saat 21.30'da Rams Park'ta oynanacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Oliveira'nın şutunda, kaleci Gertmonas meşin yuvarlağı kornere çeldi.
21. dakikada yay gerisinde topla buluşan Yunus Akgün'ün çalımlarla ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yan direkten döndü.
28. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun uzun attığı topu Zalgiris savunması sektirince Barış Alper Yılmaz kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sarı-kırmızılı futbolcunun vuruşunda top yandan auta gitti.
31. dakikada Fofana'nın pasında Oyewusi ceza sahası içi sol çaprazda kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Uruguaylı kaleci, bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.
45+1. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası yayı içinden vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
GOL! 47. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Galatasaray'ın çok adamla gol aradığı pozisyonda Zalgiris savunmasının uzaklaştırdığı topu orta sahada Nelsson kaptırdı. Soldan ceza sahasına giren Oyewusi düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 1-0
67. dakikada Oliveira'nın ceza sahası yayı içinden vuruşunda, top üstten auta gitti.
GOL! 75. dakikada sarı-kırmızılılar beraberliği yakaladı. Oliveira'nın soldan ortasında arka direkte yükselen Abdülkerim Bardakcı kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1
77. dakikada Oliveira'nın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Gertmonas soluna uzanarak topun ağlara gitmesini önledi.
GOL! 78. dakikada Galatasaray öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla sağ çaprazda ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Mertens'in vuruşunda, kaleci Gertmonas sağına uzanarak meşin yuvarlağı önledi. Altıpasta Halil Dervişoğlu, önünde bulduğu topu filelere gönderdi: 1-2
GOL! 90+1. dakikada Zalgiris beraberliği yakaladı. Bupesu'nun soldan ortasında arka direkte uygun durumda bulunan Kazlauskas, tek vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-2
90+2. dakikada Kazlauskas, golden sonra formasını çıkardığı için ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.
Karşılaşma 2-2 sona erdi.