Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. tur ön elemeleri ilk maçında Zalgiris ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmadan sonra sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

Maçın büyük bölümünde kendi kendimizi zora soktuk. Rahat kazanacağımız maç olabilirdi. Bunun yanında savunmada o kadar çok hata yaptık ki, rakibimize pozisyonlar verdik. Biraz daha sakin olup kalitemizi ortaya koymalıydık.

Angelino'ya kramp girdi. Önemli bir şeyi yok.

Savunmadaki paylaşımlarımızda hata vardı. Victor belki de geçen seneden beri en kötü maçlarından birini oynadı. Kimse hazır değil ama bu seviyede daha iyi olmamız gerekiyordu. Takım savunmamızın daha iyi olması gerekiyordu. Doğru yerleşemedik.

Tur her türlü ikinci maça kalacaktı ancak İstanbul'a 2-2 ile gitmek biraz üzdü.