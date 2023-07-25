UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Zalgiris'le karşı karşıya geldi ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılılarda Halil Dervişoğlu açıklamalarda bulundu. 23 yaşındaki santrafor, "Bu bize iyi bir ders oldu. Haftaya taraftarımızla beraber maçı kazanacağız. Başka yolu yok." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zalgiris'le deplasmanda 2-2 berabere kalan Galatasaray'da, Halil Dervişoğlu açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Üzgünüz. Böyle bir maçta zorluk çekebilirsin ama 2-1'den vermemeliydik. Bu bize iyi bir ders oldu. Haftaya taraftarımızla beraber maçı kazanacağız. Başka yolu yok. Golü atınca çok iyi hissettim, mutlu oldum. Kazanmak en önemlisiydi. Yapamadık. Haftaya daha iyi bir maç çıkaracağız.