Önümüzdeki sezon şampiyon ünvanını korumak ve Avrupa'da adından söz ettirmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi.
GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan transfer telefonu! Kaan Ayhan detayı...
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk da devreye girdi. Sarı-kırmızılılarda deneyimli çalıştırıcı Wilfried Zaha'nın kadroya dahil edilmesinde aktif rol oynarken, milli yıldız için de harekete geçti. İşte transferde Kaan Ayhan detayı ve ayrıntılar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 26.07.2023- 06:40
Fotomaç'ın haberine göre; Okan Buruk transferde aktif rol almaya başladı. Zaha'yı ikna etmek için oyuncuyla görüşün ve bunda başarılı olan şampiyon teknik adam Mert Müldür'ü de bizzat aradı.
Fenerbahçe'de daha fazla şans bulabileceğine inandığı için sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak bakan milli yıldızla bir konuşma yaptı.