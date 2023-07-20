Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, düzenlenen sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu. Mauro Icardi'nin transfer sürecine değinen Erden Timur, "Mauro Icardi'nin eşiyle ilgili bir sağlık durumu var, birkaç tane test sonra gelecekler." ifadelerini kullandı. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da başkan vekili Erden Timur, düzenlenen sponsorluk anlaşmasında konuştu.

Erden Timur'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Cedric Bakambu için bir şey söyleyebilmem mümkün değil.

Mauro Icardi'nin eşiyle ilgili bir sağlık durumu var, birkaç tane test kaldı. Ondan sonra gelecekler.

"3-4 TRANSFER DAHA VAR"

İlk olarak boş olan yerleri dolduracağız. Transfer rakamları Suudi Arabistan etkisiyle arttı. Sabırlı olmalıyız. Farklı sponsorluklarla transferini sonlandıracağız 3-4 oyuncu daha var.

BOEY VE NELSSON SATILACAK MI?

Bu sezon oyuncu satışı için Boey ve Nelsson için bir beklenti var. Biz satmak istemiyoruz. Bizim hedefimiz büyük. Sadece Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak değil. Kadromuzu belli ölçüde değiştireceğiz ama önemli ölçüde de korumamız gerekiyor. 8 oyuncumuza önemli teklifler var ama amacımız Şampiyonlar Ligi.

TİMUR'DAN TALISCA VE DOMINGUEZ AÇIKLAMASI

Talisca ve Dominguez için şu an bir ilgimiz yok. Talisca'nın maaşı 10 milyon euro. Biz de muhabirlerden öğrendik ilgimizin olduğunu ama şu an yok.