Temsilcimiz Galatasaray bu sezon Şampiyonla Ligi'nde mücadele edecek.
Sarı-kırmızlı ekip Devler Ligi 2. ön eleme turundan başlayacak.
Aslan'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi FK Zalgiris.
Galatasaray'ın Zalgiris ile oynayacağı kadrosu belli oldu.
İşte Cimbom'un kadrosu;
Kaleci: Fernando Muslera, Ahmet Şen, Berk Balaban.
Defans: Leo Dubois, Angelino, Mathias Ross, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey.
Orta saha: Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan.
Forvet: Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Yusuf Demir, Barış Alper Yılmaz.