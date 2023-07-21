TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan milli yıldıza kanca! İtalyanların talebi...

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer harekatı hız kazandı. Şu ana kadar 2 yeni ismi kadrosuna dahil eden Cimbom, bir takviyeye daha hazırlanıyor. Kurmaylar, milli yıldız için harekete geçti. İşte İtalyan ekibinin Galatasaray'dan beklentisi... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)