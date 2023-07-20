Galatasaray Başkan Dursun Özbek, düzenlenen sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin 1959 yılı öncesi istekleri hakkında konuşan Özbek, "İflas etmiş tüccar, eski defterleri karıştırır. Finansal kriz diz boyu, bunları konuşan yok. Neymiş? 'Benim milattan önce kalan yıldızlarım nerede?' Geçin bunları arkadaşım." ifadelerini kullandı. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, düzenlenen sponsorluk anlaşmasında konuştu.

Dursun Özbek'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Transferde kur değişimleri bizi ciddi şekilde etkiliyor. Bundan dolayı sponsorluk çalışmaları çok önemli. Bu sene sponsorluk görüşmelerine çok önem veriyoruz. Devamı gelecek. Çok sayıda sponsorla daha imza atacağız.

50 milyon Euro'nun üzerinde sponsorluk geliri hedefliyoruz. Bugüne kadar bunun %50'sini geçtik. Öyle çalışmalarımız var ki anlatmaya korkuyoruz. Transferlerimizde olduğu gibi projelerimizde de taklit ediliyoruz.

G.SARAY'DAN GÖNDERME VE TFF'YE MESAJ!

Özbek sözlerinin devamında ezeli rakiplerine gönderme yaparken TFF'ye de mesaj gönderdi:

Bazı arkadaşlar futbolu saha dışına çıkarma konusunda son derece mahirler. Efendim milattan önce kaç şampiyonluk vardı bunu araştıralım diyorlar. Türk futboluna 5 kuruşluk faydası olmayan konuyu getirip gündemin ortasına koydular. Şimdi 3-5 sene de bunu tartışırız. Milattan önce benim yıldızlarım vardı, nerede diye konuşuyorlar. Gündemi değiştirmek için bu yıldız konusunu açıyorlar. TFF'nin de buna alet olmasını kınıyorum.

"GEÇİN BUNLARI ARKADAŞIM!"

İflas etmiş tüccar, eski defterleri karıştırır. Bugünkü tavırlar son derece benzeşiyor. Halbuki olaylar tartışmaya kapalı. 1959'dan itibaren deplasmanlı Türkiye Ligi başlamış. 2002 yılında da 5 şampiyonluk alan bir yıldız taksın kararı alınmış.

Finansal kriz diz boyu, bunları konuşan yok. Neymiş? 'Benim milattan önce kalan yıldızlarım nerede?' Geçin bunları arkadaşım.