Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a Icardi'den kötü haber! 6 aylığına...
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da heyecanla beklenen Mauro Icardi konusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların yıldız isminin eşi Wanda Nara'nın sağlık durumu konusuda Arjantin basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte sarı-kırmızılıları bekleyen tehlike... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar sadece bu süreçte Angelino'yu kadrosuna kattı.
Yönetim ise özellikle Icardi konusunda henüz net bir anlaşmaya imza atamadı ve taraftarın endişesi devam ediyor.