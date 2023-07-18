Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Avusturya kampının son maçında Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek. Son şampiyon Galatasaray'da yeni transfer Angelino'nun da süre alması bekleniyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Sturm Graz - Galatasaray maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Sturm Graz - Galatasaray hazırlık maçını canlı takip etmek için tıklayın

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Okan Buruk yönetiminde başladı. Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile hazırlık müsabakasında kozlarını paylaşacak olan sarı kırmızılılar, yaptıkları 3. hazırlık maçında, Austria Wien karşısında 1-1'lik beraberlikle yetindi. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Sturm Graz - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STURM GRAZ - GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sturm Graz - Galatasaray hazırlık maçı 18 Temmuz 2023 Salı günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma Galatasaray YouTube Katıl hesabından canlı yayınlanacak.