İtalyanlardan Galatasaray'a çifte kanca! Barış Alper'den sonra o yıldız da listede

İtalyanlardan Galatasaray'a çifte kanca! Barış Alper'den sonra o yıldız da listede

Son dakika transfer haberi: Şampiyonluk yarışına emin adımlarla devam eden Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip üst üste 2. şampiyonluğunu ilan etmek üzereyken flaş bir haber geldi. İtalyan kulübü, Barış Alper Yılmaz'ın ardından bir başka Galatasaraylı futbolcuyu da listeye aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 10.05.2024- 09:24