TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da beklenen veda gerçekleşiyor! Menajeri 2 takımla görüştü
Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yönetim sezonun bitmesine kısa bir süre kala transfer çalışmaları için gaza bastı. Bu doğrultuda Cimbom'da flaş bir ayrılığın gerçekleşmesinin an meselesi olduğu öğrenildi. Sarı kırmızılı yıldızın menajerinin, 2 takımla resmi görüşmelere başladığı kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 10.05.2024- 06:40