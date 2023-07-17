Galatasaray'ın Leipzig'den satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattığı yeni transferi Angelino, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. İspanyol sol bek, "Şampiyon olmak ve kupa kaldırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın RB Leipzig'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Angelino, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Angelino, "Galatasaray'a transfer sürecim biraz uzun sürdü. Kulüplerin pazarlıkları nedeniyle süreç uzadı. Ben çok istekliydim. Erden Bey çok mücadele etti. Onların bu emeklerine sahada karşılık vereceğim." dedi.

"TANIDIĞIM ÇOK İSİM VAR"

İspanyol futbolcu, "Süper Lig'den tanıdığım çok fazla isim var. Derbileri biliyorum. Taraftar desteğini biliyorum. Çok iyi oyuncular Türkiye'de oynadı, bazıları arkadaşlarımdı. Konuştuğum herkes ne kadar büyük takımlar olduğunu, ne kadar büyük bir lig olduğunu anlattı. Galatasaray'da takımın önemli parçalarından biri olmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Teknik direktör Okan Buruk hakkında da konuşan Angelino, "Okan Buruk'u futbolculuk döneminde izleyemedim. Antrenmanda topu kontrol edişinden bile ne kadar iyi olduğunu görüyorum. Başakşehir'in başında olduğu dönemde rakip olmuştuk." ifadelerini kullandı.

"SIKI ÇALIŞMALIYIZ"

Takımının Şampiyonlar Ligi hedefleri hakkında da konuşan Angelino, "Şampiyon olmak ve kupa kaldırmak istiyoruz. Avrupa'da ileriye gitmeye çalışmalıyız. Takımda çok iyi oyuncular var. Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa'da daha iyi yerlere gelmek için sıkı çalışmalıyız." şeklinde konuştu.