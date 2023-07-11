Transferde gaza basan Galatasaray, Mauro İcardi'nin ardından sol bek bölgesinde mutlu sona ulaşmaya çok yaklaştı.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom sol bek için geri sayımda!
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılılarda özellikle sol bek konusunda gündemde yer alan Angelino konusunda dikkat çeken detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Galatasaray'ın ısrarla istediği oyuncunun yaptığı fedakarlık dikkat çekti. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Transferde gaza basan Galatasaray, Mauro İcardi'nin ardından sol bek bölgesinde mutlu sona ulaşmaya çok yaklaştı.
Okan Buruk'un verdiği listede ilk sırada yer alan Leipzig'li Angelino için temaslar hız kazandı.
Erden Timur'un önceki gün, "Mesafe kat ettik" ifadesini kullandığı İspanyol yıldız için pazarlıklar sürüyor.