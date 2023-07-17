Yurt dışı kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki eleme karşılaşmalarına hazırlanıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yıldız isme İtalyan kancası!
Gelecek sezon şampiyon unvanını korumak ve Avrupa'da adından söz ettirmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırımzılı takımda yıldız isme ise sürpriz bir takım talip oldu. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sezon öncesi çalışmalarını hazırlık maçlarıyla geçen Cimbom, Avusturya'daki son karşılaşmasını Sturm Graz ile yapacak.
Bu sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray'da transfer için düğmeye basıldı.