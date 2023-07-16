Galatasaray istiyordu! Fenerbahçe talip oldu...
"Herkesin memnun olacağı mücadeleyi ortaya koyacağım"
2023 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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