TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu! Fenerbahçe talip oldu...

Son dakika transfer haberi: Adı uzun zamandır Galatasaray ile anılan yıldız isim için Fenerbahçe devreye girdi. Sarı-lacivertliler bu sezon transferde ezeli rakiplerine karşı büyük bir psikolojik baskı kurmuş durumda. İşte o isim ve detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 16.07.2023- 19:55