Süper Lig devlerinden Fenerbahçe gelecek sezona yoğun tempoda hazırlanıyor.
TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu! Fenerbahçe talip oldu...
Son dakika transfer haberi: Adı uzun zamandır Galatasaray ile anılan yıldız isim için Fenerbahçe devreye girdi. Sarı-lacivertliler bu sezon transferde ezeli rakiplerine karşı büyük bir psikolojik baskı kurmuş durumda. İşte o isim ve detaylar...
Sarı lacivertliler teknik direktör İsmail Kartal döneminde gelecek sezon her kulvarda başarılı olmak istiyor.
Bu anlamda Kanarya'da bir yandan da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.