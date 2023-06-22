Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı kırmızılıların transfer gündemiyle ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Özbek, Mauro Icardi'nin geleceği hakkında önemli ifadeler kullandı.

Özbek kendisine sorulan "Icardi konusunda umutlu musunuz?" sorusuna

"Taraftarın sevgilisi. Sadece Galatasaray taraftarının sevgilisi değil, Türkiye'deki bütün futbola aşık kişilerin sevgilisi haline geldi. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Performansı da çok iyi, çok iyi performans sergiledi. Galatasaray'a katmanın çalışması içerisindeyiz. Piyasalar, geçmişe göre çok yüksek. Bütçemizin el verdiği çerçevede ama maksimum gücü sarf ederek Icardi'yi takıma katmaya çalışıyoruz. Göreceğiz bakalım. Çalışmalarımız devam ediyor. Galatasaray varsa her zaman umut vardır" cevabını verdi.

Dursun Özbek ayrıca transfer çalışmalarına 1.5 ay önce önce başladıklarını açıkladı.