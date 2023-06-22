Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer cevabı! Bu hamle Dzeko'yu gölgede bırakır

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmek için önemli takviyeler yapacak olan Cimbom, Avrupa'dan flaş isimlerle görüşme halindeydi. Bu doğrultuda sarı kırmızılıların gündemine dünyaca ünlü bir yıldız geldi. Galatasaray bu transferle birlikte Fenerbahçe'nin Edin Dzeko hamlesini gölgede bırakacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS FB spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 22.06.2023- 09:33