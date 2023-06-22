Türkiye Futbol Federasyonu flaş bir karar aldığı açıkladı. Yapılan duyuruda "Kulüpler, A Takım listesine yazılan 14 yabancı futbolcuya ilaveten; Türk vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan en fazla 1 futbolcu ile sözleşme imzalayabilirler.'' ifadeleri kullanıldı. Böylelikle Galatasaraylı Yusuf Demir, gelecek sezon yerli statüsünde forma giyebilecek. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Türkiye Futbol Federasyonu flaş bir karar aldığı duyurdu. Yapılan açıklamalada "Kulüpler, A Takım listesine yazılan 14 yabancı futbolcuya ilaveten; Türk vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan en fazla 1 futbolcu ile sözleşme imzalayabilirler.'' ifadeleri kullanıldı. Böylelikle Galatasaraylı Yusuf Demir, gelecek sezon yerli statüsünde forma giyebilecek.

İŞTE 2023-24 SEZONUNDA UYGULANACAK YABANCI KURALI:

• 14 yabancı

• Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı olan en fazla 1 futbolcu

• Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk Vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan en fazla 1 futbolcu