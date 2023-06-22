GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten Mauro Icardi açıklaması!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ankara'da düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Özbek, Mauro Icardi transferiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. (GS spor haberi)
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