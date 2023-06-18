Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a! İşte Cimbom'un yeni transferi

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Gelecek yıl da iddialı bir kadro oluşturmak isteyen yönetim, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'nin eski yıldızı için devreye girdi. Cimbom'un yeni sezondaki ilk takviyesi o futbolcu olabilir. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS FB spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.06.2023- 10:47