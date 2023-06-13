Süper Lig'de 2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi!
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Süper Lig'de geride bıraktığımız 2022-2023 sezonunu Galatasaray şampiyon tamamladı. Yeni sezon öncesi ise transferde hareketlilik şimdiden başladı. Özellikle 8+3 kuralı nedeniyle yerli oyuncu havuzunda nokta atışı yapmak isteyen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray o isim üzerinde karşı karşıya geldi. İşte detaylar... aspor.com.tr | Mehmet Cem Çakır - DIŞ BASIN
Süper Lig'de 2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu.
Yeni sezon öncesi ise transfere dair çalışmalar şimdiden başladı.
Özellikle 8+3 kuralı nedeniyle yerli oyuncu havuzunu geniş tutmak isteyen takımlar nokta atışı yapmak istiyor.