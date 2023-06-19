GALATASARAY HABERİ - Nicolo Zaniolo yarışı kızışıyor! İşte transferde yeni talip

Sezonu liderlik koltuğunda tamamlayan Galatasaray, oyuncularına gelen teklifleri değerlendirmeye devam ediyor. Devre arasında kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo'ya teklifler alan sarı-kırmızılılara müjdeli haber geldi. Bir Avrupa devi daha İtalyan oyuncuya talip oldu. İşte haberin detayları... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)