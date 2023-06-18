Fenerbahçe'de Orsolini için takas gündemde! O ismi istediler

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde bir süredir gündemde olan İtalyan oyuncu için kulübü Fenerbahçe'den sürpriz bir ismi ve 7 milyon Euro'luk bonservis talebini iletti. İşte detaylar... aspor.com.tr | ÖZEL HABER