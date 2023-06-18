Bu sezon şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için harekete geçti.
Fenerbahçe'de Orsolini için takas gündemde! O ismi istediler
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde bir süredir gündemde olan İtalyan oyuncu için kulübü Fenerbahçe'den sürpriz bir ismi ve 7 milyon Euro'luk bonservis talebini iletti. İşte detaylar... aspor.com.tr | ÖZEL HABER
Transferde yıldız isimleri listesine alan sarı-lacivertliler, operasyonu dört koldan sürdürüyor.
Birçok mevki üzerinde çalışan yönetim, önceliği hücum hattına verdi.