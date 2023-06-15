G.Saray'dan forvet hamlesi! Icardi'yle birlikte...
Bomba transfer iddiası! G.Saray Auba'yla anlaştı
15 Haziran 2023 Döviz Kuru!
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