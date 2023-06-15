Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Galatasaray, 3 kulvarda birden mücadele edecek kadro için çalışmalarını sürdürüyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: G.Saray'dan forvet hamlesi! Mauro Icardi'yle birlikte...
Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer alacak Galatasaray, yapacağı transferlerle birlikte gruplara kalmak istiyor. Sarı-kırmızılı takım alternatifli bir takım kurmanın hesabını yaparken, hücum hattına Mauro Icardi'yi monte etmek istiyor. Arjantinli yıldızı yedekleyecek kalitede bir isimle anlaşmak isteyen Cimbom, rotayı İtalya'ya kırdı. İşte gündeme gelen o isim ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
En az iki forvet takviyesi yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların listesinin ilk sırasında geçen yıl kiralık olarak takımda forma giyen Mauro İcardi bulunuyor.
Yönetim, Arjantinli yıldızın 14-15 milyon Euro civarındaki bonservisini PSG'den alabilmek için sponsor arayışına girdi.