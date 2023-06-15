Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da transfer gündemi oldukça hareketli geçiyor.
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın gözü Chelsea'nin genç yıldızınında!
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Başkanvekili Erden Timur'un katıldığı programda birçok ismin transferini yalanlamasının ardından gündemdeki isimler daha da netleşmeye başladı. İşte Timur'un listesindeki 20 yaşındaki genç isim... GS SPOR HABERLERİ
Sarı-kırmızılılar öncelikli olarak forvet hattına takviye yapmak için harekete geçti.
Fotomaç'ta yer alan haberde Galatasaray'ın hedefindeki golcüler arasında Chelsea'den bir isim daha bulunuyor. Bu oyuncu, henüz 20 yaşında olan David Datro Fofana...