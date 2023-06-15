FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: PSG ve F.Bahçe arasında çılgın takas! Arda Güler'e karşılık...

Spor Toto Süper Lig'de 2. olan Fenerbahçe, buna karşın Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaştı. Önümüzdeki sezon UEFA Konferans Ligi'nde yer alacak sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında da iddialı bir kadro kurmak istiyor. Geçtiğimiz günlerde PSG Başkanı Nasır el-Halifi ile F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un biraraya gelmesi büyük yankı uyandırırken, görüşme detayları ise ortaya çıktı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.06.2023- 06:40