Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden başladı.
Bomba transfer iddiası! Galatasaray Aubameyang'la anlaştı
Geçtiğimiz transfer dönemlerinde yaptığı takviyelerle adından söz ettiren Galatasaray, şampiyonluğa ulaşarak Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmaya hak kazandı. Sarı-kırmızılıların gündemine birçok yıldız gelirken, İngiliz basını Pierre-Emerick Aubameyang'la anlaşıldığını iddia etti. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Bu anlamda sarı kırmızılılarda gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor.
Son olarak ise Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.