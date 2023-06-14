Geçtiğimiz yaz büyük bir yapılanmaya giden Galatasaray, Mısırlı forvet Mostafa Mohamed'i Ligue 1 ekibi Nantes'a kiralamıştı.

Sarı-kırmızılılar 250 bin Euro kiralama ve 5.75 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Mısırlı forveti Fransız temsilcisine kiralamıştı.

Son hafta ligde kalmayı başaran Nantes, 25 yaşındaki santrforun bonservisinin alındığını ve 2027'ye kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.