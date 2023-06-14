Glasgow Rangers'ta kendisini gösteremeyen Ianis Hagi için ayrılık kararı çıktı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da rota yine yeniden Ianis Hagi! Transferde İspanyol rakip
Tüm konsantresini transfere veren Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların daha önce de istediği Ianis Hagi'ye yeniden talip olduğu ve transferde İspanyol rakibinin bulunduğu belirtildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Fotomaç'ın İbrox News'ten derlediği habere göre; Rangers Teknik Direktörü Michael Beale her ne kadar basın önünde Ianis Hagi'yi öven ifadeler kullansa da gerçek bambaşka.
Beale, Rumen oyuncunun performansının yetersiz olduğunu, bundan daha fazla gelişim göstermeyeceğini ve satılması gerektiğini kulüp yönetimine iletti.