GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da rota yine yeniden Ianis Hagi! Transferde İspanyol rakip

Tüm konsantresini transfere veren Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların daha önce de istediği Ianis Hagi'ye yeniden talip olduğu ve transferde İspanyol rakibinin bulunduğu belirtildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.06.2023- 06:40