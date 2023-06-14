Galatasaray'da yeni sezon transfer operasyonu tüm hızıyla sürüyor.
Galatasaray'a şok! Nicolo Zaniolo transfere 'evet' dedi
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılar, şampiyon kadroyu korumak ve belli isimleri transfer ederek Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı hedefliyordu. Ancak Cimbom'a transferde beklenmedik bir haber geldi. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Nicolo Zaniolo'nun, o takıma 'evet' dediği öğrenildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılılar yeni sezondaki ilk hedefini Şampiyonlar Ligi gruplarına kalma olarak belirlemişti.
Cimbom, Devler Ligi ön elemelerini geçebilmek için kaliteli isimleri kadrosuna katma peşinde.