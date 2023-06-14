Galatasaray'a şok! Nicolo Zaniolo transfere 'evet' dedi

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılar, şampiyon kadroyu korumak ve belli isimleri transfer ederek Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı hedefliyordu. Ancak Cimbom'a transferde beklenmedik bir haber geldi. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Nicolo Zaniolo'nun, o takıma 'evet' dediği öğrenildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)