Galatasaray'a İtalya'dan güzel haber geldi...
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: G.Saray'a iyi haber! Çizme ekibinden Mauro Icardi kararı
Spor Toto Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Galatasaray, şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Mauro Icardi'nin bonservisini almak istiyor. Sarı-kırmızılılara birçok takım rakip olurken, Çizme ekibi Arjantinli golcü konusunda kararını verdi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'a İtalya'dan güzel haber geldi...
Sky Italia'nın haberine göre; Roma, dizinden sakatlanan Tammy Abraham'ın yerine West Ham United'den Gianluca Scamacca'yı düşünüyor.
Hatta Başkent ekibi, 24 yaşındaki golcü oyuncu için İngiliz temsilcisiyle görüşmelere de başladı.